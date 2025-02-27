АТОР предупредил о росте цен на отдых в Турции с 1 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские туроператоры к концу февраля продали около 20% своих квот номеров в турецких отелях на лето 2025 года, цены на туры в Турцию вырастут с 1 марта в связи с окончанием очередного этапа акций раннего бронирования, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Ведущие российские туроператоры к концу февраля продали около 20% всех запланированных туров в Турцию на май-сентябрь 2025 года. Рост объемов продаж у компаний составляет от 15% до 100%, в среднем по рынку это около 30%. Ситуация со спросом еще будет меняться и станет понятнее к началу апреля, когда основные акции раннего бронирования у туроператоров завершатся", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, итоговые показатели зависят от многих факторов, начиная от динамических цен у отелей Турции и курса рубля к евро, и заканчивая геополитической обстановкой и конкуренцией с другими летними направлениями. Чаще всего зимой бронируются туры на май-июнь. Июль и август пока меньше востребованы, хотя глубина продаж достигает октября.

"Бронирования Турции активизировались во второй половине февраля и в связи с укреплением рубля, и в связи с тем, что 1 марта заканчивается очередной этап раннего бронирования. В начале акций раннего бронирования отели Турции давали максимальные скидки на проживание. Сегодня основная масса отелей предлагает скидки от 25% до 40% от базовых летних цен. С 1 марта средние скидки уменьшатся до 10-20%", - говорится в сообщении.

В АТОР отмечают, что чартерные полетные программы туроператоров могут быть скорректированы ближе к сезону - как сторону расширения, так и сужения. В прошлом году некоторые из заявленных региональных программ были сняты ближе к лету.

По данным туроператоров, средняя стоимость туров в Турцию на лето 2025 года выросла в пределах 10-15%. Диапазон среднего чека с перелетом на чартере сейчас составляет 100-134 тыс. рублей.