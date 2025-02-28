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Пашинян заявил, что пограничники РФ перестали нести службу на армяно-турецкой границе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян сообщил о прекращении деятельности российских пограничников на пропускном пункте между Арменией и Турцией.

"С сегодняшнего дня пограничную службу на контрольно-пропускном пункте "Маргара" на государственной границе Армении и Турции осуществляют исключительно силы Пограничных войск Армении", - написал Пашинян в соцсети.

По его словам, пункт пропуска "Маргара" не функционирует в связи с закрытием государственной границы между Арменией и Турцией.

"Летом 2022 года по решению правительства Республики Армения пункт пропуска был полностью отремонтирован и там началась постоянная служба подразделений Пограничных войск Российской Федерации", - отметил Пашинян.

Он выразил благодарность российским погранвойскам "за службу, оказанную на данном участке армяно-турецкой государственной границы".

"Передача пограничного пункта "Маргара" в подчинение Пограничных войск Армении означает, что с 1 марта 2025 года пограничный контроль всех лиц, въезжающих и выезжающих из Республики Армения, будет осуществляться исключительно силами Пограничных войск Армении, поскольку на всех подобных пунктах (действующих и недействующих) службу несут только Пограничные войска Армении", - заявил премьер Армении.

С января 2025 года российские пограничники перестали нести службу на пункте пропуска "Агарак" на границе Армении с Ираном.

1 августа 2024 года представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Представители погрануправления ФСБ России совместно с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют границы республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.

Армения Турция Никол Пашинян
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