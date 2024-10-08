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Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана

Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин на встрече в Москве во вторник договорились по ряду вопросов участия российских пограничников в охране госграницы Армении, сообщила пресс-секретарь премьера республики Назели Багдасарян.

"Достигнута договоренность, что с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ Армении будут также участвовать в охране государственных границ Армения-Иран и Армения-Турция, а службу на контрольно-пограничном пункте государственной границы Армения-Иран будет полностью осуществляться силами Пограничных войск СНБ Армении", - написала в соцсети пресс-секретарь премьера Пашиняна Назели Багдасарян.

Отмечается, что Пашинян поблагодарил Путина за службу пограничных войск ФСБ России на контрольно-пропускном пункте государственной границы между Арменией и Ираном с момента обретения Арменией независимости.

1 августа представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц". Протокол о передаче Еревану под охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска "Звартноц" подписали начальник погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Эдгар Унанян.

Представители Погрануправления ФСБ совместно с Погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют также границы страны с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.

Армения Владимир Путин Иран Никол Пашинян
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