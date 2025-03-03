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Суд отложил иск Генпрокуратуры об изъятии украинской "дочки" Сбербанка до 17 апреля

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области отложил до 17 апреля рассмотрение иска Генпрокуратуры, связанного с экспроприацией украинского актива Сбербанка, следует из картотеки арбитражных дел.

Ответчиками по этому делу выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York и JP Morgan. В качестве третьих лиц указаны Сбербанк России, "дочки" JP Morgan и Citibank в России, а также украинский Международный резервный банк (МР банк).

Подробности дела не раскрываются, его рассмотрение идет в закрытом режиме.

МР банк с 2007 года принадлежал Сбербанку России. В феврале 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию МР банка и запустил процедуру его ликвидации. Весной 2022 года власти Украины приняли решение изъять ценные бумаги и имущество бывшей украинской "дочки" Сбера в пользу государства.

Арбитражный суд Московской области в начале октября 2024 года принял обеспечительные меры по этому иску.

Генпрокуратура просила наложить арест на все денежные средства Bank of New York на двух счетах в российском АО КБ "Ситибанк" и на средства JP Morgan на двух счетах в его дочернем ООО КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" - всего, по данным истца, на них находилось 93,5 млрд рублей.

При этом Генпрокуратура просила признать права собственности Сбербанка и взыскать в его пользу около $372 млн (на тот момент около 35 млрд рублей). Эта сумма находилась на корсчетах украинского Международного резервного банка в Bank of New York и JP Morgan Chase на момент экспроприации этого актива Сбера.

В итоге суд принял решение об аресте средств "в пределах заявленных исковых требований", сочтя, что принятие обеспечительных мер в этой редакции "сохранит существующее положение сторон до разрешения спора по существу (status quo) и предотвратит причинение значительного ущерба".

JP Morgan Citibank Генпрокуратура Национальный банк Украины Сбербанк Украина
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