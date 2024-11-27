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Суд в РФ 22 января может принять решение по иску об экспроприации актива Сбербанка на Украине

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в среду назначил на 22 января 2025 года основное заседание по иску Генпрокуратуры, связанному с экспроприацией украинского актива Сбербанка, следует из картотеки арбитражных дел.

Ответчиками по этому делу выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York и JP Morgan. В качестве третьих лиц указаны Сбербанк России, "дочки" JP Morgan и Citibank в РФ, а также Международный резервный банк (МР банк).

В РоссииИск Генпрокуратуры об экспроприации актива Сбербанка на Украине отложен до 27 ноябряЧитать подробнее

Суд 5 ноября по ходатайствам Генпрокуратуры РФ и Сбербанка РФ решил рассмотреть дело в закрытом заседании. Ходатайства мотивированы наличием в материалах дела документов, составляющих коммерческую тайну. Кроме того, по мнению прокуратуры, открытое распространение документов "о банковских счетах, операциях по ним и данных о клиентах кредитно-финансовых учреждений... может повлечь нарушение прав и законных интересов третьих лиц".

МР банк с 2007 года принадлежал Сбербанку России. В феврале 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию МР банка и запустил процедуру его ликвидации. Весной 2022 года власти Украины приняли решение изъять ценные бумаги и имущество бывшей украинской "дочки" Сбера в пользу государства.

Арбитражный суд Московской области в начале октября принял обеспечительные меры по этому иску. Генпрокуратура РФ просила наложить арест на все денежные средства The Bank of New York Mellon на двух счетах в российском АО КБ "Ситибанк", и на средства JP Morgan Chase Bank на двух счетах в его дочернем ООО КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" - всего, по данным истца, на них находилось 93,5 млрд рублей.

При этом Генпрокуратура просила признать права собственности Сбербанка и взыскать в его пользу около $372 млн (по текущему курсу примерно 34,7 млрд рублей). Эта сумма находилась на корсчетах украинского Международного резервного банка в Bank of New York и JP Morgan Chase на момент экспроприации этого актива Сбера.

В итоге суд принял решение об аресте средств "в пределах заявленных исковых требований", сочтя, что принятие обеспечительных мер в этой редакции "сохранит существующее положение сторон до разрешения спора по существу (status quo) и предотвратит причинение значительного ущерба".

МР банк Сбербанк Украина JP Morgan Chase Bank Citibank Bank of New York
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