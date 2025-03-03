Хинштейн вновь заявил о заморозке строительства ЖК в зеленой зоне Железногорска

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн снова заявил о приостановке строительства жилого комплекса в зеленой зоне Железногорска, назвав "саботажем" отказ выполнять его предыдущее поручение по этому вопросу.

"Вижу реакцию жителей Железногорска после отказа Корпорации развития выполнять мое поручение по заморозке строительства ЖК - считаю это саботажем. Вновь повторяю: строительство будет приостановлено. С руководством КРКО (Корпорации развития Курской области - ИФ) разберемся отдельно", - написал Хинштейн он в Telegram после заседания областного правительства.

В начале февраля врио главы региона сообщал о приостановке строительства ЖК в зеленой зоне Железногорска, которое курировала КРКО.

В декабре Хинштейн сообщал о решении инициировать проведение комплексной проверки корпорации, двое руководителей которой на тот момент уже находились под стражей. В январе 2025 года он заявлял о поддержке властями Курской области в суде иска Генпрокуратуры к бывшим руководителям КРКО и ряду коммерсантов о взыскании более 3,2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в регионе.