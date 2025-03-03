Возгорание на нефтепроводе из-за атаки БПЛА произошло в Ростовской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Возгорание на нефтепроводе произошло в Ростовской области после массированной атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале в понедельник.

"В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован", - написал Слюсарь.

Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет.

"Из-за падения обломков БПЛА произошло также возгорание склада на территории промобъекта в селе Чертковского района. Сотрудники эвакуированы в укрытие. Дежурные службы выехали на место", - написал Слюсарь.