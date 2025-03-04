Возгорание на ростовском нефтепроводе ликвидировано

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Возгорания в Чертковском районе Ростовской области ликвидированы, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

"Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами. К счастью, никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь во вторник в своем телеграм-канале.

Также в небе над Новошахтинском были сбиты дроны, пострадавших и разрушений нет.

"В дежурные службы обратились ночью жители Верхнедонского района, обнаружившие в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле БПЛА самолетного типа", - добавил Слюсарь.

Специалисты дежурных служб обследуют и обезвредят найденные обломки, сообщил губернатор.