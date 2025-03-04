Над территорией Воронежской области сбито несколько украинских беспилотников

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских дронов над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев во вторник.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, отметил он.

Ранее об атаке на регион сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе.