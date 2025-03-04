Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России.

"Для того, чтобы улучшить дипломатические отношения между нашими двумя странами, в ходе моего визита планируется открыть два генеральных консульства в Российской Федерации", - сказал он.

Обращаясь к Мишустину, Мин Аун Хлайн высказал просьбу также открыть генконсульство в мьянмском городе Мандалай. Говоря об улучшении отношений и экономике, премьер Мьянмы рассказал о создании двустороннего комитета по экономическому сотрудничеству. По его словам, в Мьянме в этом году успешно прошло уже пятое заседание.

В начале встречи Мин Аун Хлайн поблагодарил за теплый прием и гостеприимство. Он отметил, что это уже одиннадцатый визит в Россию. По его словам, развитие отношений двух стран получило новый импульс в 2021 году.