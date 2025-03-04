Поиск

Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России.

"Для того, чтобы улучшить дипломатические отношения между нашими двумя странами, в ходе моего визита планируется открыть два генеральных консульства в Российской Федерации", - сказал он.

Обращаясь к Мишустину, Мин Аун Хлайн высказал просьбу также открыть генконсульство в мьянмском городе Мандалай. Говоря об улучшении отношений и экономике, премьер Мьянмы рассказал о создании двустороннего комитета по экономическому сотрудничеству. По его словам, в Мьянме в этом году успешно прошло уже пятое заседание.

В начале встречи Мин Аун Хлайн поблагодарил за теплый прием и гостеприимство. Он отметил, что это уже одиннадцатый визит в Россию. По его словам, развитие отношений двух стран получило новый импульс в 2021 году.

Мьянма Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На журналистку Юлию Таратуту завели дело об уклонении от обязанностей иноагента

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Сбер оценил почти в 300 млрд руб. ущерб граждан от телефонного мошенничества в 2024 г.

Сбер оценил почти в 300 млрд руб. ущерб граждан от телефонного мошенничества в 2024 г.

Мурашко констатировал, что четверть взрослого населения РФ страдает ожирением

Мурашко констатировал, что четверть взрослого населения РФ страдает ожирением

Главу Завьяловского района Алтайского края застрелили при выходе из кафе

Песков заявил, что для нормализации отношений нужно избавиться от санкций США против РФ

Песков заявил, что для нормализации отношений нужно избавиться от санкций США против РФ

Песков допустил, что приостановка военной помощи сподвигнет Киев к мирному процессу

Отчет правительства в Госдуме запланирован на 26 марта

Суд приговорил к девяти годам заключения двух экс-сотрудников центра "Патриот"

Суд приговорил к девяти годам заключения двух экс-сотрудников центра "Патриот"

ВТБ рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5949 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });