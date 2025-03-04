Почти все участники синдиката по финансированию ВСМ заинтересованы в субордах из ФНБ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Почти все банки - участники синдиката по финансированию проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Госдума в декабре 2024 года приняла закон, который возвращает в Бюджетный кодекс норму о возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства.

"Эта возможность предусмотрена временно, только в этом году, и по сути только для одного проекта, это ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Там время, когда будет инвестиция, больше привязано к графику проекта. Сейчас точно не могу сказать, но мы проводим сейчас все подзаконные нормативные акты для того, чтобы можно было это сделать. В правительство уже внесены соответствующие решения. Когда их примут, в принципе, такая возможность появится. Если я правильно помню, это первое полугодие, когда по графику самого проекта привлечение средств ФНБ. Там много банков, которые входят в синдикат по проекту. И им всем предоставлена такая возможность. Воспользуются они ею или нет, это их выбор", - заявил Колычев.

Отвечая на вопрос, кто проявил интерес к субординированным депозитам из средств ФНБ, он ответил, что "практически все".

Госбанки в конце декабря 2024 года сообщили о финансовом закрытии крупнейшего в России концессионного проекта - строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва -Петербург. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей. Он не раскрыл объем собственного участия в синдикате. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей.

Как говорится в отчетности компании "ВСМ Две Столицы", выступающей концессионером по проекту, договор синдицированного кредита был заключен со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком и Совкомбанком. Обязательства по договору будут погашаться в период с 2029 год по 2045 год, процентная ставка по кредиту установлена на уровне ключевой ставки плюс 3 процентных пункта.

ВТБ заявлял, что планирует получить суборд из ФНБ на строительство ВСМ Москва - Петербург.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что из ФНБ в 2025 году планируется выделить 300 млрд рублей на финансирование ВСМ Москва - Петербург".

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург предусмотрено транспортной стратегией до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.