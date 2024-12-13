Банки не смогут конвертировать суборды из ФНБ на ВСМ в акции, если не будет спецрешений

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Субординированные депозиты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), право размещать которые в банках появится с 2025 года, не будут включать опцию обмена на акции кредитных организаций, заявил замминистра финансов Алексей Лавров.

В прошлом такая конвертация становилась возможной отдельным решением законодателей, напомнил он в ходе обсуждения законопроекта о субордах из ФНБ на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Норма о возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских кредитных организациях для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства предусматривается поправками в рамках второго чтения законопроекта № 722023-8. Размещение средств будет возможно на основании отдельных решений правительства. При этом на эти операции не будут распространяться требования о том, что целями управления средствами фонда являются обеспечение их сохранности и стабильного уровня доходов в долгосрочной перспективе, а также что управление средствами ФНБ для обеспечения стабильного уровня доходов от их размещения в долгосрочной перспективе допускает возможность получения отрицательных финансовых результатов в краткосрочном периоде.

Лавров напомнил, что в 2014-2017 годах была возможность размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в банках для финансирования самоокупаемых проектов. "Затем эта норма была отменена, и правительство предлагает вернуться с 2025 года к этому механизму, предусмотрев возможность предоставлять средства ФНБ на субординированные депозиты в коммерческих организациях с их направлением на финансирование самоокупаемых проектов, прежде всего, ВСМ "Москва - Санкт-Петербург", - сказал он, отметив, что Минфин не видит в этом рисков для средств ФНБ.

Директор сводного департамента аудита федерального бюджета Счетной палаты Вадим Дубинкин обратил внимание на то, что предоставление права, как это предусмотрено поправкой, проводить эти операции без необходимости обеспечивать сохранность средств ФНБ, может привести к обмену субордов на акции банков и внесению средств в капитал первого уровня кредитных организаций. "Мы полагаем, что практика размещения, по 2023 году, которая была предусмотрена, привела к тому, что была осуществлена мена депозитов на акции, в итоге рыночная стоимость акций упала, и по сути дела 100 млрд рублей, которые были размещены, по итогам 2023 года превратились в 84 млрд рублей. Полагаем необходимым уточнить данную норму и запретить мену депозитов на акции", - сказал он.

ВТБ в 2014 году получил 100 млрд рублей из фонда на субординированный депозит для финансирования инфраструктурных проектов. Благодаря суборду банк смог выкупить инфраструктурные облигации РЖД. В 2023 году суборд был конвертирован в капитал первого уровня.

В свою очередь, Лавров напомнил, что право мены не предусматривается в Бюджетном кодексе. В 2023 году для проведения такого обмена норма об этом была предусмотрена в законе о бюджете соответствующего года. "Если мы уж и будем прибегать, как было в 2023 году, (к обмену депозита на акции - ИФ), то только через закон о бюджете. (...) Мы не предлагаем вносить в закон о бюджете никаких прав ни на какие мены, а раз этого нет, то значит и мена невозможна. Это была специальная норма в законе о бюджете 2023 года, специально была введена, что можно сделать эту мену по старому депозиту 2014 года, это разовое решение было, тогда оно считалось обоснованным. Но если Счетная палата и Госдума против таких операций, то не будет никаких поправок в законе о бюджете и никаких мен происходить не будет", - пояснил он.

Представитель Счетной палаты также обратил внимание, что в пояснительной записке необходимость внесения этой поправки обосновывается проведением таких операций только для двух банков, а при этом норма распространяется на все российские кредитные организации. "Если мы напишем, что ограничивается двумя банками, то нам нужно объяснить, почему этими двумя. Правительство определит порядок отбора банков и проектов, мы же не можем дискриминационные меры прямо в законе устанавливать", - пояснил Лавров.

В начале декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил "Интерфаксу", что банк планирует привлечь в первом квартале 2025 года средства ФНБ на субординированный депозит в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Финансовая модель ВСМ включает 580 млрд рублей средств из ФНБ и облигации "Газфонда" на 290 млрд рублей.

На субординированном депозите в Газпромбанке в настоящее время размещены 38,434 млрд рублей средств ФНБ, которые банк получил в 2015 году для покупки облигаций госкомпании "Автодор". В ВТБ помимо 100 млрд рублей в 2014 году Минфин разместил в 2015 году средства ФНБ объемом 26 млрд рублей, которые были направлены на строительство Центральной кольцевой автодороги.

На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе, по данным Минфина на конец ноября, размещено 751,912 млрд рублей.