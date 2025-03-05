Неисправность оборудования могла стать причиной взрыва газа в Краснодарском крае

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Неисправность газового оборудования могла спровоцировать взрыв в белореченской пятиэтажке в Краснодарском крае, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Рассматриваются различные версии случившегося. Основная - утечка газа в результате неисправности газового оборудования в одной из квартир", - сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось о взрыве газа в пятиэтажке в Белореченске (Краснодарский край), пострадали до пяти человек, двое госпитализированы.

Между четвертым и пятым этажами здания рухнули перекрытия.