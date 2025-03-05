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В Белореченске решили восстановить пострадавший при взрыве газа дом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Белореченске многоквартирный дом на улице Красной, где в ночь на 5 марта из-за взрыва баллонного газа произошло обрушение плит между перекрытиями, подлежит восстановлению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации.

"Согласно проведенному обследованию, краевая организация сегодня дала заключение, что дом, в котором произошел взрыв, подлежит восстановлению. Естественно, по особой технологии, с усилением, заменой поврежденных элементов", - сказал собеседник агентства.

Жильцам пострадавшего дома 6 марта разрешат войти в свои квартиры, чтобы взять все самое необходимое.

В ночь на среду в пятиэтажном многоквартирном доме в Белореченске произошел, по предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси. Обрушилось межэтажное перекрытие. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал причиной обрушения взрыв баллонного газа.

Из дома эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Два человека были госпитализированы, троим назначено амбулаторное лечение.

В Белореченске ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Белореченск Кубань Вениамин Кондратьев
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