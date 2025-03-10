В Кремле настроены делать все возможное для урегулирования иранской ядерной проблемы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия продолжит делать все для мирного разрешения вопроса "иранского ядерного досье", заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, все, что возможно, с тем, чтобы вывести этот процесс, - урегулирование проблемы иранского ядерного досье, - в мирное русло", - ответил он на вопрос, как сейчас Кремль видит ситуацию вокруг иранского ядерного урегулирования.

Он также прокомментировал информацию о том, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи фактически отверг предложение США о переговорах по иранской ядерной программе.

Песков отметил, что Иран - это суверенная страна, которая "самостоятельно формулирует свою позицию по основным внешнеполитическим вопросам". "Ясно, что предстоят очень напряженные контакты", - сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что "Иран ищет переговоров на основе взаимного уважения, конструктивных переговоров".