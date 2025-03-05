Штрафы до 50 тысяч рублей за нарушения маркировки для иноагентов одобрены в I чтении

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект № 830832-8 о штрафе до 50 тысяч рублей за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы.

Как ранее отмечал инициатор законопроекта, председатель думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев, "сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы". Как считает депутат, "размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки".

Кроме того, штраф в 50 тысяч рублей предлагается установить за полное отсутствие маркировки материалов иностранных агентов.

Законопроект также предлагает ужесточение ответственности за несоблюдение иноагентами требований регулятора в лице Минюста: для граждан предусмотрен штраф в диапазоне от 30 тысяч рублей. до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По словам Пискарева, "действующее наказание в виде предупреждения или штрафа - от 500 рублей до одной тысячи рублей для граждан и от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей для должностных лиц, - как показала практика, не удерживает от правонарушений". "Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа", - считает депутат.

Кроме того, законопроект предлагает установить возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами России) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов и закрепить возможность проведения административного расследования должностными лицами Минюста в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.34 КоАП. В ней предусматривается ответственность за осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

"Сегодня порядка 40% иноагентов перебрались за границу. Мы предусмотрели привлечение их к ответственности за рубежом", - сказал журналистам Пискарев.

По его словам, в случае нарушений штраф с иноагентов можно будет снимать со спецсчета, который, согласно другому принятому недавно Думой закону, иноагенты должны будут открыть для авторских отчислений и иных платежей.