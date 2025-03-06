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Депутаты предложили сохранить льготный статус аграриев в зонах КТО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает в 2025 и 2026 гг. сохранить статус сельскохозяйственных товаропроизводителей за предприятиями, работающими в регионах, где действовал режим контртеррористической операции (КТО), несмотря на вынужденные закупки ими сырья у сторонних поставщиков.

Законопроект (№856930-8) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - зампред Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Согласно пояснительной записке, инициатива затрагивает сельхозпроизводителей Белгородской, Брянской и Курской областей. Из-за ограничений и потерь имущества предприниматели были вынуждены закупать сырье у сторонних компаний, что может привести к утрате ими статуса сельхозтоваропроизводителя и, как следствие, лишению мер господдержки.

"Возникает риск, что доля дохода в размере 70% от реализации продукции собственного производства в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) не сможет быть ими обеспечена и, как следствие, они утратят статус сельскохозяйственного товаропроизводителя и право на получение отраслевых мер поддержки", - говорится в пояснительной записке.

По действующему законодательству, статус сельхозтоваропроизводителя дается только тем предприятиям, у которых не менее 70% дохода формируется за счет реализации продукции собственного производства. Однако из-за последствий КТО в Белгородской, Брянской и Курской областях многие аграрии лишились возможности производить продукцию в прежнем объёме, а закупка сырья на стороне может привести к утрате ими данного статуса.

Законопроект предусматривает сохранение статуса сельхозтоваропроизводителя за всеми, кто соответствовал критериям в 2023 г. и работал в субъектах РФ, где вводился режим КТО.

"Принятие проекта федерального закона будет способствовать восстановлению деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, укреплению их социально-экономического положения, сохранению населения на пострадавших территориях", - отмечают авторы.

Госдума
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