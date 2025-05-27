Поправки о льготном статусе аграриев в трех регионах приняты в I чтении

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает в 2025 и 2026 годах сохранить статус сельскохозяйственных товаропроизводителей за предприятиями, работающими в регионах с режимом контртеррористической операции (КТО), несмотря на вынужденные закупки ими сырья у сторонних поставщиков.

Законопроект № 856930-8 в марте внесла в Госдуму группа депутатов, в том числе зампред Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Как сказано в пояснительной записке, инициатива затрагивает сельхозпроизводителей Белгородской, Брянской и Курской областей. Из-за ограничений и потерь имущества предприниматели были вынуждены закупать сырье у сторонних компаний, что может привести к утрате ими статуса сельхозтоваропроизводителя и, как следствие, лишению мер господдержки.

"Возникает риск, что доля дохода в размере 70% от реализации продукции собственного производства в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) не сможет быть ими обеспечена и, как следствие, они утратят статус сельскохозяйственного товаропроизводителя и право на получение отраслевых мер поддержки", - говорится в пояснительной записке.

По действующему законодательству, статус сельхозтоваропроизводителя дается только тем предприятиям, у которых не менее 70% дохода формируется за счет реализации продукции собственного производства. Однако из-за последствий КТО в Белгородской, Брянской и Курской областях многие аграрии лишились возможности производить продукцию в прежнем объеме, а закупка сырья на стороне может привести к утрате ими данного статуса.

Законопроект предусматривает сохранение статуса сельхозтоваропроизводителя за всеми, кто соответствовал критериям в 2023 году и работал в регионах, где вводился режим КТО.

"Принятие проекта федерального закона будет способствовать восстановлению деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, укреплению их социально-экономического положения, сохранению населения на пострадавших территориях", - отмечают авторы инициативы.