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Президент согласился с идеей создать единый стандарт поддержки семей бойцов СВО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил согласие с идеей создания единого базового стандарта поддержки семей участников СВО.

"Ясно, что везде по-разному. Согласен с вами в том, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно уже добавлять то, что коллеги в регионах считают целесообразным и важным именно для этого региона", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", комментируя предложение о создании единого базового стандарта поддержки семей участников СВО.

При этом, президент отметил, что "мы все видим, что в целом по регионам РФ, эта работа развернута", а главы регионов "очень живо" откликаются на потребности семей и самих военнослужащих. "Но, конечно, на фоне такой достаточно серьезной поддержки с федерального уровня на региональном может быть не всегда все выглядит так солидно. Но все-таки, на мой взгляд, это имеет значение - региональная поддержка", - добавил президент.

"Но, действительно, в каждом регионе по-разному. Можно ли совсем все одинаково сделать я не знаю, но точно современно можно заняться обобщением того, что происходит", - сказал Путин.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение президента продумать общий для всей страны стандарт поддержки семей участников СВО, к которому регионы могли бы добавлять свои меры, исходя из своих возможностей.

"Я поддерживаю эту идею. (...) На комиссии Госсовета обсуждали с коллегами, что, конечно, нужен базовый стандарт, но при этом надо дать возможность регионам, (...) исходя из специфики регионов, возможностей регионов, добавлять (свои меры - ИФ) им тоже запрещать не надо", - сказал он, отвечая на вопрос президента РФ о возможности создания такого стандарта.

По словам Собянина, базовый стандарт "год тому назад было сложно определить", так как "система была не адаптирована". "Сегодня в большинстве регионов базовые вещи есть, их можно легко закрепить как стандарт, который в гарантиях был на региональном уровне", - отметил мэр Москвы.

Президент предложил обсудить это предложение на заседании Госсовета. "Там есть у нас специальная группа, которая работает по отдельным направлениям. Обязательно попрошу коллег, которые с этой работой связаны, чтобы они и провели эту работу", - добавил глава государства.

Владимир Путин Сергей Собянин Москва
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