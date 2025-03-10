Поиск

Президент расширил доктрину продовольственной безопасности России

В нее включен раздел об обеспечении глобальной продбезопасности

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым внесены изменения в доктрину продовольственной безопасности России. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, в доктрину добавлен раздел "Стратегическая цель и основные задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности". Стратегической целью является поддержание стабильности мировых продовольственных рынков на многосторонней и двусторонней основе, в первую очередь путем сотрудничества с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении России. Основными задачами ее достижения названы развитие внутреннего производства сельхозпродукции, сырья, продовольствия, минеральных удобрений для обеспечения и наращивания экспортного потенциала России, создание благоприятных внешних условий для поддержания и поступательного развития на основе взаимной выгоды и равноправия международных торгово-экономических, транспортно-логистических и финансовых связей, оказание гуманитарной помощи, в первую очередь продовольственной, нуждающимся иностранным государствам.

Кроме того, предусматривается укрепление взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями для реализации совместных проектов и программ с использованием в том числе российских сельхозпродукции, сырья, продовольствия, минеральных удобрений и других материально-технических ресурсов, наращивание международного научно-промышленного сотрудничества, включая обмен передовым опытом, в области сельского хозяйства, в том числе для развития производства (воспроизводства) сельхозпродукции, сырья, продовольствия, племенной продукции и семян основных сельхозкультур.

В числе задач также мониторинг направлений трансформации мировых продовольственных рынков в процессе стратегического планирования развития отечественного сельского и рыбного хозяйства, освоение новых рынков сбыта продукции АПК, поиск новых торговых партнеров, диверсификация и расширение экспорта, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, обладающих конкурентными преимуществами. Доктрина также нацеливает на развитие безопасной и устойчивой к экономическим воздействиям со стороны недружественных иностранных государств экспортной инфраструктуры, включая сопряжение отечественных платежных систем с платежными системами дружественных иностранных государств, заключение двусторонних межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, совершенствование системы страхования перевозок, развитие национальной транспортно-логистической сети и ее интеграция в систему международных транспортных коридоров.

Документ также предусматривает диверсификацию иностранных поставщиков для недопущения критической зависимости российской экономики от отдельного экспортера (экспортеров).

Указ вступает в силу со дня его подписания (10 марта 2025 года).

Доктрина продовольственной безопасности действует в России с 2010 года. Ее новая редакция была утверждена указом президента от 21 января 2020 года. Основной новацией этой редакции является изменение методики расчета показателей продовольственной независимости: вместо показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель - показатель самообеспеченности. Он определяется как уровень самообеспечения, рассчитываемый как отношение объема отечественного производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления.

Этот показатель имеет пороговые значения по зерну - не менее 95%, сахару - не менее 90%, растительному маслу - не менее 90%, мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) - не менее 85%, молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) - не менее 90%, рыбы и рыбопродуктам (в живом весе - весе сырца) - не менее 85%, картофеля - не менее 95%, овощей и бахчевых - не менее 90%, фруктов и ягод - не менее 60%, семян основных сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%, пищевой соли - не менее 85%.

Владимир Путин АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг объявил конкурс на доработку самолета "Байкал" за 10,4 млрд рублей

Минпромторг объявил конкурс на доработку самолета "Байкал" за 10,4 млрд рублей

Что произошло за день: понедельник, 10 марта

Отчет Счетной палаты в Госдуме пройдет 20 марта

Поправки о статусе ветеранов для воюющих в Курской области начнут рассматривать 19 марта

Отчет председателя правительства РФ за 2024 г. состоится в Госдуме 26 марта

Отчет председателя правительства РФ за 2024 г. состоится в Госдуме 26 марта
Разлив мазута в Керченском проливе

Мэрия Анапы требует взыскать 211 млн руб. с владельцев танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"

Мэрия Анапы требует взыскать 211 млн руб. с владельцев танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"

Блогер Митрошина отправлена под домашний арест

Блогер Митрошина отправлена под домашний арест

Правительство одобрит увеличение вдвое штрафов за нарушения при перевозке детей

Правительство одобрит увеличение вдвое штрафов за нарушения при перевозке детей

Песков заявил об отсутствии точных сроков освобождения территории Курской области от ВСУ

Более 24 млн записей о россиянах попали в открытый доступ в январе-феврале

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5981 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });