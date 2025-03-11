Калужский губернатор сообщил о восьми дронах, сбитых над регионом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников ВСУ над Калужской областью в ночь на вторник, сообщил в Telegram глава региона Владислав Шапша.

"Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один БПЛА - в Сухиничском, три БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, один БПЛА в Тарусском районе и один БПЛА был уничтожен в Жуковском районе", - написал он.

По его данным, обошлось без пострадавших. В Перемышльском районе в результате падения дрона загорелось строение. В Жуковском районе в жилом доме выбило стекла.