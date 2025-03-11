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Движение поездов в сторону Москвы и обратно через Домодедово приостановлено

Оно будет восстановлено в течении 40 минут

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Домодедово после массированной атаки беспилотников приостановлено движение поездов, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в своем телеграм-канале во вторник.

"Над Подмосковьем сбито 65 беспилотников, в том числе и над Домодедово. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область", - написала она.

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Кроме того, произошло возгорание на парковке "Мираторга", добавила Хрусталева.

Позже она сообщила, что движение будет восстановлено в течение 40 минут.

"Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено. В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено", - написала она.

В свою очередь в МЖД заявили, что в настоящее время движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления осуществляется с увеличенным интервалом. В связи с этим в пути следования задерживается ряд поездов в оба направления.

Там уточнили, что в результате падения обломков БПЛА железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения. Никто не пострадал. На месте работают ремонтные бригады.

Ранее сообщалось об уничтожении в ночь на вторник 69 дронов, летевших в сторону Москвы.

Домодедово Подмосковье Хрусталева
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