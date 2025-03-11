Подрядчик "Сахалина-1" хочет отсудить у американской Parker Drilling почти $10 млн

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ООО "Сахалин Дриллинг Сервисиз" подало в Арбитражный суд Москвы иск к своему бывшему американскому владельцу - Parker Drilling Management Services, Ltd. (PDMS) - на сумму $9,854 млн (944 млн рублей, по подсчетам суда), говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 12 февраля, принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 17 марта.

Суть иска не раскрывается, говорится только, что он касается исполнения обязательств по договорам.

"Сахалин Дриллинг Сервисиз" до сентября 2022 года входила в Parker Drilling и называлась "Паркер Дальневосточный Дриллинг Сервисиз". До этого времени с сентября 2001 года компания обеспечивала эксплуатацию и обслуживание буровых установок, задействованных на проекте "Сахалин-1".

С сентября 2022 года "Сахалин Дриллинг Сервисиз" является самостоятельной буровой компанией. В настоящее время компания оказывает услуги по бурению и материально-техническому обслуживанию в рамках проекта "Сахалин-1". Речь идет о двух морских платформах "Орлан" и "Беркут" (месторождение Аркутун-Даги) и двух наземных установках для бурения скважин с большим отходом забоя от вертикали (БОВ) - "Ястреб" и "Кречет" (месторождения Чайво и Одопту). В настоящее время "Ястреб" находится в режиме консервации.

Согласно ЕГРЮЛ, владельцем "Сахалин Дриллинг Сервисиз" является ООО "Сахалин Дриллинг", в котором по 4,995% принадлежат Руслану Розееву и Антонине Сосновской (она же является генеральным директором "Сахалин Дриллинг Сервисиз"). 90,01% находится на балансе компании.

PDMS предоставляет услуги по наземному и морскому бурению, услуги по управлению проектами, строительством и операциями. Компания работает по всему миру.