В Москве обломки дрона упали на дом на Домодедовской улице

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На юге Москвы городские службы ликвидируют последствия после падения обломков сбитого БПЛА на дом на Домодедовской улице, сообщил телеканалу "Москва 24" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На Домодедовской улице, дом 27, силами ПВО был сбит беспилотник, от его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остекления. Службы все на месте, работают. Никто в результате этой атаки не пострадал", - сказал он.

Он пообещал, что будет восстановлено остекление и кровля.

"Обстановка спокойная", - добавил заммэра.

По его словам, близлежащие улицы не перекрывались, "никаких затруднений движения нет".

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, сбиты 74 дрона.