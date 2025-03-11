МИД считает, что атаку БПЛА на регионы РФ приурочили к переговорам делегаций США и Украины

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - МИД России расценивает атаку украинских беспилотников на российские регионы, включая Москву и Московскую область, как заранее спланированную и приуроченную к намеченным на вторник переговорам в Саудовской Аравии между американской и украинской делегациями.

"Нет никаких сомнений в том, что этот налёт дронов был заранее спланирован и приурочен к намеченным на сегодня в Саудовской Аравии американо-украинским контактам по тематике урегулирования конфликта", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

В МИД РФ считают, что это также был своеобразный сигнал приехавшему в Москву с рабочим визитом генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. Такими методами, подчеркивается в заявлении, украинская сторона пытается доказать свою способность вести переговоры "с позиции силы".

В действительности, считают в российском внешнеполитическом ведомстве, Киев "продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами".

"Он по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести поражение России, активно используя при этом циничные методы террора и стремясь втянуть в свои агрессивные действия своих союзников", - заявили на Смоленской площади.

Очевидно, что вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать киевский режим летальными вооружениями, добавили в МИД.

В заявлении говорится, что нынешний киевский режим "давно заслуживает чёткого и решительного осуждения всеми ответственными правительствами и профильными международными структурами".

Ранее сообщалось, что трое человек стали жертвами атаки беспилотников в Подмосковье.

Российские военные заявили об отражении минувшей ночью массированной атаки украинских дронов - перехвачены и уничтожены 337 беспилотников.

Из них 91 украинский дрон нейтрализован над территорией Московской области, 126 беспилотников - над Курской, 38 - над Брянской области, 25 - над Белгородской, 22 - над Рязанской, 10 - над Калужской области, говорится в сообщении министерства.

Еще по восемь украинских дронов нейтрализованы над Липецкой и Орловской областями, шесть - над Воронежской областью, три - над Нижегородской, заявило Минобороны РФ.