Поиск

Власти Якутии ждут "конкретные решения" по освоению Томтора в 2025 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Власти Якутии ожидают "конкретные решения" по освоению Томторского месторождения ниобия и редкоземельных металлов (РЗМ) в 2025 году, заявил в интервью "Интерфаксу" глава региона Айсен Николаев.

"Сейчас месторождение не разрабатывается в силу разных причин - объективных, субъективных. Потому что лицензия переходила в разные компании. Хотя большой пласт подготовительных работ в свое время был проведен. Соответственно, сейчас после поручения президента идет работа по подготовке и запуску этого проекта, - рассказал Николаев. - Мы самим активным образом этот проект поддерживаем, будем создавать благоприятные условия для инвесторов. Есть уже предполагаемые инвесторы, которые готовы этим заниматься. Ожидаем, что в этом году уже выйдем на какие-то конкретные решения по освоению Томторского месторождения".

В ноябре президент Владимир Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами нынешнего владельца, либо иным путем. "Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас", - заявил Путин.

Ранее проект Томтор принадлежал группе "ИСТ", миноритарием с долей 9,09% был "Полиметалл". С апреля 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, 90,91% компании-оператора проекта контролируют менеджеры группы "ИСТ" Владислав Ресин и Алексей Алешин, а пакет "Полиметалла" летом 2024 года перешел к самому оператору.

"Коммерсантъ" писал со ссылкой на свои источники, что Томтор может быть передан в управление госхолдинга "Роснефтегаз", а его разработку предлагается профинансировать за счет компенсации понесенных затрат на строительство судостроительного комплекса "Звезда" и смежных металлургических мощностей.

"Уникальность Томторского месторождения в том, что, например, содержание ниобия в нем в среднем в 2,5 раза больше, чем в самых богатых месторождениях Бразилии и Канады. Если сравнивать с месторождениями по стране, то содержания ниобия в Томторском превышает среднее значение порядка в 20 раз. Содержание других редкоземельных элементов - где-то в 10 раз", - напомнил в интервью Николаев.

Томтор входит в топ-3 крупнейших в мире месторождений РЗМ и является одним из самых богатых в мире с точки зрения содержания в руде редкоземельных металлов, а также крупнейшим непроизводящим проектом ниобия. Запасы участка Буранный в рамках Томторского месторождения оцениваются в 11,4 млн тонн руды с содержанием 0,7 млн тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн редкоземельных оксидов.

Айсен Николаев ИСТ Роснефтегаз Якутия Томтор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пискарев обвинил иноагентов в сборе персональных данных для спецслужб Запада

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде
Военная операция на Украине

Военные РФ освободили от ВСУ еще пять населенных пунктов в Курской области

Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 марта

В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине

В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине

В России признано нежелательным консалтинговое агентство Расмуссена

Минцифры заявило о корректной работе сервиса по самозапрету на кредиты на Госуслугах

Минцифры заявило о корректной работе сервиса по самозапрету на кредиты на Госуслугах

СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с убийством жителей курского села

Житель Нижнего Новгорода арестован за переводы криптовалюты украинским террористам

Главы СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах ради снижения конфронтации

Главы СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах ради снижения конфронтации
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5999 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });