Власти Якутии ждут "конкретные решения" по освоению Томтора в 2025 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Власти Якутии ожидают "конкретные решения" по освоению Томторского месторождения ниобия и редкоземельных металлов (РЗМ) в 2025 году, заявил в интервью "Интерфаксу" глава региона Айсен Николаев.

"Сейчас месторождение не разрабатывается в силу разных причин - объективных, субъективных. Потому что лицензия переходила в разные компании. Хотя большой пласт подготовительных работ в свое время был проведен. Соответственно, сейчас после поручения президента идет работа по подготовке и запуску этого проекта, - рассказал Николаев. - Мы самим активным образом этот проект поддерживаем, будем создавать благоприятные условия для инвесторов. Есть уже предполагаемые инвесторы, которые готовы этим заниматься. Ожидаем, что в этом году уже выйдем на какие-то конкретные решения по освоению Томторского месторождения".

В ноябре президент Владимир Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами нынешнего владельца, либо иным путем. "Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас", - заявил Путин.

Ранее проект Томтор принадлежал группе "ИСТ", миноритарием с долей 9,09% был "Полиметалл". С апреля 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, 90,91% компании-оператора проекта контролируют менеджеры группы "ИСТ" Владислав Ресин и Алексей Алешин, а пакет "Полиметалла" летом 2024 года перешел к самому оператору.

"Коммерсантъ" писал со ссылкой на свои источники, что Томтор может быть передан в управление госхолдинга "Роснефтегаз", а его разработку предлагается профинансировать за счет компенсации понесенных затрат на строительство судостроительного комплекса "Звезда" и смежных металлургических мощностей.

"Уникальность Томторского месторождения в том, что, например, содержание ниобия в нем в среднем в 2,5 раза больше, чем в самых богатых месторождениях Бразилии и Канады. Если сравнивать с месторождениями по стране, то содержания ниобия в Томторском превышает среднее значение порядка в 20 раз. Содержание других редкоземельных элементов - где-то в 10 раз", - напомнил в интервью Николаев.

Томтор входит в топ-3 крупнейших в мире месторождений РЗМ и является одним из самых богатых в мире с точки зрения содержания в руде редкоземельных металлов, а также крупнейшим непроизводящим проектом ниобия. Запасы участка Буранный в рамках Томторского месторождения оцениваются в 11,4 млн тонн руды с содержанием 0,7 млн тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн редкоземельных оксидов.