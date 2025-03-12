Поиск

Игорю Стрелкову не удалось обжаловать отказ суда смягчить наказание

Игорю Стрелкову не удалось обжаловать отказ суда смягчить наказание
Игорь Стрелков
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Кировский областной суд оставил без изменений постановление Кирово-Чепецкого районного суда, отказавшего смягчить наказание одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), заявили "Интерфаксу" в облсуде в среду.

Как сообщалось, 22 января Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказал в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания Стрелкову, осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности.

"По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что в настоящее время замена Гиркину И.В. неотбытой части наказания более мягким видом наказания является преждевременной, в связи с чем в удовлетворении ходатайства отказал", - информировала пресс-служба райсуда.

Адвокаты обжаловали это решение в Кировском облсуде.

Ранее Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ). Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы на три года.

6 ноября Верховный суд РФ признал приговор законным.

Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в телеграме. Вину он не признал.

В настоящее время Стрелков отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Стрелков отрицает причастность к катастрофе.

ДНР Донбасс Игорь Стрелков Кировский областной суд Кировская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Свыше 40 участников драки со стрельбой задержаны в подмосковном Ногинске

В России в СИЗО и колониях находятся 30 тысяч иностранцев

МЧС сообщило о раннем начале пожароопасного сезона

Пискарев обвинил иноагентов в сборе персональных данных для спецслужб Запада

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде

Кремль ждет деталей о предложении о 30-дневном перемирии, выдвинутом в Джидде
Военная операция на Украине

Военные РФ освободили от ВСУ еще пять населенных пунктов в Курской области

Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 марта

В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине

В Варшаве заявили о возобновлении поставок американского вооружения Украине

В России признано нежелательным консалтинговое агентство Расмуссена

Минцифры заявило о корректной работе сервиса по самозапрету на кредиты на Госуслугах

Минцифры заявило о корректной работе сервиса по самозапрету на кредиты на Госуслугах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5999 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });