Игорю Стрелкову не удалось обжаловать отказ суда смягчить наказание

Игорь Стрелков Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Кировский областной суд оставил без изменений постановление Кирово-Чепецкого районного суда, отказавшего смягчить наказание одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), заявили "Интерфаксу" в облсуде в среду.

Как сообщалось, 22 января Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказал в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания Стрелкову, осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности.

"По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что в настоящее время замена Гиркину И.В. неотбытой части наказания более мягким видом наказания является преждевременной, в связи с чем в удовлетворении ходатайства отказал", - информировала пресс-служба райсуда.

Адвокаты обжаловали это решение в Кировском облсуде.

Ранее Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ). Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы на три года.

6 ноября Верховный суд РФ признал приговор законным.

Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в телеграме. Вину он не признал.

В настоящее время Стрелков отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Стрелков отрицает причастность к катастрофе.