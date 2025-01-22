Суд в Кировской области отказался смягчить наказание Игорю Стрелкову

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказал в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности.

"По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что в настоящее время замена Гиркину И.В. неотбытой части наказания более мягким видом наказания является преждевременной, в связи с чем в удовлетворении ходатайства отказал", - сообщает пресс-служба райсуда в среду.

Отмечается, что ходатайство было подано адвокатом, поскольку на момент его подачи осужденный отбыл не менее трети назначенного наказания.

Материалы о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) в соответствии со ст.80 УК РФ (п.5 ст.397 УПК РФ) поступили в Кирово-Чепецкий райсуд 24 декабря. Лицом, в отношении которого поступил материал, был указан Гиркин Игорь Всеволодович.

Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ). Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

6 ноября Верховный суд РФ признал приговор законным.

Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в телеграме. Вину он не признал.

В настоящее время Стрелков отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Стрелков отрицает причастность к катастрофе.