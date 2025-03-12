ВС РФ на отдельных направлениях перешли госграницу и вышли в Сумскую область

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские подразделения на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, расширяют зону безопасности, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину в пункте управления группировки "Курск".

По его словам, украинские военные ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления начали активно сдаваться, взяты в плен 430 военнослужащих ВСУ.