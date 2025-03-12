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Защита осужденного в Приморье гражданина США Блэка подала кассационную жалобу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Адвокат гражданина США Гордона Блэка, которого суды в Приморье признали виновным в краже и угрозе убийством, добивается смягчения приговора, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

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"Адвокатом Блэка подана кассационная жалоба, в соответствии с которой защитник просит приговор суда от 19 июня 2024 года и апелляционное постановление от 19 августа прошлого года изменить", - говорится в сообщении.

Адвокат просит оправдать Блэка по ч.1 ст. 119 УК (угроза убийством) , по ч.2 ст. 158 УК (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) обвинение переквалифицировать на ч.1 ст. 158 УК, а назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами.

Уголовное дело в отношении Блэка направлено в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (Владивосток).

19 июня 2024 года Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что в мае 2024 года фигурант, находясь в квартире своей знакомой во Владивостоке, где он проживал вместе с ней с апреля, во время ссоры схватил ее за шею - она посчитала это угрозой для жизни. Затем Блэк похитил из кошелька девушки 10 тысяч рублей. Деньги американец потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где был задержан.

В СИЗО Блэка посещали представители ОНК Приморского края, жалоб у гражданина США не было.

Приморский краевой суд 19 августа отклонил апелляционную жалобу защиты Блэка, приговор вступил в законную силу.

Блэк в интервью телеканалу "Вести-Приморье" говорил, что надеется вернуться на родину по программе обмена заключенными.

Владивосток Приморье США Гордон Блэк
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