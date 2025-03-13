Ушаков заявил, что не исключает встречу Уиткоффа с Путиным

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом не исключена, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину Ушаков сообщил, что планируются встречи Уиткоффа с "российскими представителями очень высокого ранга".

На уточняющий вопрос, будет ли встреча самого высокого ранга, он сказал: "Не исключено".