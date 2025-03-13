Депутаты подготовили законопроект о страховании электронных денежных средств

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств законопроект, предусматривающий включение электронных денежных средств (ЭДС) в систему страхования вкладов, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

По словам собеседника агентства, законопроект предлагает распространить систему страхования вкладов на ЭДС, хранящиеся в банках, если их владельцы прошли идентификацию. Так, согласно тексту законопроекта, к вкладчикам относятся граждане России или компании (средства которых сейчас подпадают под лимит страхования), заключившие с банком договор об оказании услуг по переводу электронных денежных средств.

"В целях исключения неопределенности в отношении надлежащих получателей страхового возмещения указанные гарантии предлагается распространить на остатки ЭДС только тех их владельцев, в отношении которых проведена идентификация или упрощенная идентификация", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы отмечают, что в течение последних лет применение ЭДС (платежной карты, электронного кошелька) получило широкое распространение среди физических лиц, ИП и компаний, в качестве инструмента безналичных расчетов при приобретении товаров в интернет-магазинах, оплате услуг ЖКХ. "По своей правовой природе ЭДС мало отличаются от других денежных средств, за исключением вида договора - об оказании услуг по переводу ЭДС, который является правовым основанием для возникновения обязательств банка и соответствующих прав (требований) клиента к банку. Однако такое отличие формально не позволяет отнести ЭДС к подлежащим страхованию в соответствии с законом о страховании вкладов", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительных материалах приводится оценка Агентства по страхованию вкладов, по которой принятие предусмотренных законопроектом изменений не приведет к заметному росту нагрузки на фонд обязательного страхования вкладов.

"По состоянию на 1 января 2024 года в банках - участниках системы страхования вкладов размещены электронные денежные средства всех категорий клиентов на сумму около 20 млрд рублей, что составляет менее 0,1% общего объема потенциальной страховой ответственности АСВ", - говорится в пояснительной записке.

Распространение страховых гарантий на ЭДС коснется только тех вкладов, страховой случай в отношении которых наступил после вступления закона в силу.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.