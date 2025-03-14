Кремль посчитал спорной идею маркировать товары брендов, решивших вернуться в РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не сочли рациональной идею помечать товары иностранных брендов, решивших вернуться в РФ, но заявили, что российские производители могут рассчитывать на все формы поддержки государства.

"Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей (помечать иностранные товары). Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили иностранные инвесторы. Но теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, то мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы ниши, оставленные этими иностранцами и занятые нашими производителями, чтобы в этих нишах что-то представляло угрозу интересам российских бизнесменов, которые вложили свои деньги и имели достаточно смелости в свое время пойти на внутренние инвестиции", - сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С предложением ввести специальную "предупреждающую" маркировку продукции западных брендов, если они вернутся в РФ, выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Как заявил Песков, отечественные производители, "конечно, будут в полном приоритете, будем всячески защищать их интересы".

"А инвесторов мы ждем, рынок для них открыт, но мы будем учитывать наш опыт", - добавил представитель Кремля.