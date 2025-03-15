Воронежский губернатор сообщил об уничтожении за ночь более 35 дронов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь над территорией региона было уничтожено более 35 БПЛА.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА", - написал Гусев в своем телеграм-канале в субботу.

По предварительным данным, никто не пострадал, ничего не разрушено, добавил губернатор.