В Кремле назвали обоюдной договоренностью предстоящий разговор Путина и Трампа

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Предстоящий телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа - это результат обоюдной договоренности, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это обоюдная договоренность", - сказал Песков, отвечая на вопрос, по чьей инициативе состоится разговор двух президентов.

Ранее представитель Кремля сообщил журналистам, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени во вторник, тайминг беседы не ограничен. "Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным", - сказал Песков.

Его также попросили прокомментировать недавнее заявление Трампа о том, что многие темы предстоящего разговора уже согласованы.

"Как вы знаете, имели место определенные обсуждения. Господин Уиткофф (Стив Уиткофф, спецпосланник США - ИФ) был в Москве, в Стамбуле были переговоры. Ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание (тем разговора - ИФ) есть", - сказал Песков.

Он отметил, что "есть большое количество вопросов, связанных с дальнейшей нормализацией двусторонних отношений, по украинскому урегулированию". "Все это предстоит обсудить двум президентам", - подчеркнул Песков.

"Мы проинформируем вас по итогам этого разговора, как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - добавил он.



