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Разговор Путина и Трампа запланирован на период с 16.00 до 18.00 по Москве

Об этом сообщил Дмитрий Песков

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени во вторник, тайминг беседы не ограничен, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, это будет с 16 до 18 по московскому времени", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

У него уточнили, будут ли лидеры ограничены каким-либо таймингом.

"Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным", - сказал представитель Кремля.

Его также попросили прокомментировать недавнее заявление Трампа о том, что многие темы предстоящего разговора уже согласованы.

"Как вы знаете, имели место определенные обсуждения. Господин Уиткофф (Стив Уиткофф, спецпосланник США - ИФ) был в Москве, в Стамбуле были переговоры. Ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание (тем разговора - ИФ) есть", - сказал Песков.

Он отметил, что "есть большое количество вопросов, связанных с дальнейшей нормализацией двусторонних отношений, по украинскому урегулированию". "Все это предстоит обсудить двум президентам", - подчеркнул Песков.

"Мы проинформируем вас по итогам этого разговора, как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - добавил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп США
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