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Рубль утром корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам переговоров Путина и Трампа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду; рубль корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам переговоров между президентами России и США, состоявшимися во вторник.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3635 руб. (-14,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,03 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Успешные переговоры президентов России и США привели, как мы и допускали, к перестановке курса рубля к более крепким уровням, рекордные с мая-июня 2024 года. Накануне биржевые торги закрылись в районе 11,2 руб. за юань, а цена доллара опускалась ниже 81 руб. Кроме того, вице-премьер Александр Новак заявил, что укрепление рубля происходит на фоне временного снижения импорта и притока зарубежного капитала на рынок РФ. Если информация по импорту была видна в статистике платежного баланса за февраль, то официальное подтверждение гипотезы о притоке зарубежного капитала прозвучало, пожалуй, впервые. С учетом того, что концовка марта должна пройти при росте продаж валюты со стороны экспортеров, риски дальнейшего укрепления рубля очень высоки (технически видим потенциал движения в район 10,4-10,8 руб. за юань и 75-80 руб. за доллар). Впрочем, в обвальное укрепление рубля не верим и сегодня ориентируемся на закрепление курса в текущем диапазоне 11-11,5 руб. за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Переговоры Путина и Трампа

В 19:35 по московскому времени во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу" о завершении переговоров на высшем уровне.

При этом ранее Белый дом информировал, что Владимир Путин и Дональд Трамп начали беседовать примерно в 17:00; таким образом, телефонный разговор продолжался около двух с половиной часов.

Президент РФ поддержал идею американского коллеги о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора Путина и Трампа.

Путин "положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", сказано в сообщении.

Кроме того, по сообщениям пресс-службы Кремля, в рамках усилий по завершению украинского кризиса "создаются российская и американская экспертные группы".

Трамп в интервью The Washington Examiner назвал свой телефонный разговор с Путиным "очень хорошим".

"Это был очень хороший телефонный разговор", - сказал Трамп. Он считает, что урегулирование ситуации на Украине "произойдет довольно быстро" при условии, что Москва и Киев придут к согласию.

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News.

"Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде", - сказал Уиткофф.

Спецпосланник президента США отметил, что американскую сторону будут представлять советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают опускаться в среду на информации о том, что Путин поддержал идею Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре сторонами украинского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $70,15 за баррель, что на 0,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,64%, до $66,49 за баррель.

Снижению рынка в среду также способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,593 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 по московскому времени.

Китай США Московская биржа Дональд Трамп Владимир Путин
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