Вице-спикер Совфеда Косачев отметил нацеленность Трампа и Путина на результат

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров сделали шаг вперед в диалоге по украинскому урегулированию, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Сделан бесспорный шаг вперед, поскольку обе стороны нацелены на результат. Не было ультиматумов в духе заявлений из Европы - дескать, Россия должна принять план 30-дневного перемирия, или же она - против мира; всем важнее долгосрочное и комплексное решение конфликта, а не игра на публику в утопические пиар-прожекты", - написал Косачев в Telegram.

По его словам, "никто не планировал сегодня выдать точную формулу мира, но свою готовность к ее выработке Россия подтвердила рядом конкретных односторонних шагов в энергетической и гуманитарной сферах в отличие от Киева, который лишь декларировал готовность к плохо контролируемому перемирию, чтобы выставить Россию в худшем свете".

"Продемонстрирована и самоценность двусторонних отношений России и США, где украинский "кейс" - один из нескольких, хотя и важный. Но речь скорее о преодолении дурного наследия предшественников Трампа, а не в абсолютизации этого рукотворного препятствия", - отметил сенатор.

По его мнению, такие символичные жесты, как согласие организовать матчи в США и России между хоккеистами из обеих стран, выступающими в НХЛ и КХЛ, вписываются в эту канву.

"Лучше перенести все на мирные спортивные площадки, это было бы хорошим сигналом обоим народам - пора "закапывать томагавки", - написал Косачев.

Он также отметил "кричащую тишину про Европу" в комментариях по итогам разговора двух президентов.

"Это означает, что есть понимание - при нынешней деструктивной роли европейских лидеров и самого ЕС привлечение его к диалогу стало бы не помощью, а помехой", - полагает Косачев.

По его мнению, самый важный итог переговоров - создание экспертных групп по работе на различных направлениях. Как считает сенатор, это тот результат, который будет не просто в сухом остатке, но сделает диалог предметным и постоянным. "Лидеры дают импульсы и тональность, а наращивать "мясо" и готовить развязки будут эксперты", - отметил вице-спикер.

Главное впечатление, по мнению сенатора, состоит в том, что этот разговор представлял собой диалог, а не два монолога.

"И не в режиме, который нам пытались навязать - либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия. Россия на это не повелась, но и Америка не пошла по бессмысленному пути", - заявил Косачев.