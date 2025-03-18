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При сдаче в плен в Курской области Путин гарантировал ВСУ жизнь и достойное обращение

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин ответил на просьбу Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим, передает сайт Кремля.

"Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права", - сказано в пресс-релизе.

12 марта Путин, говоря о пленных в Курской области, заявил: "К этим людям мы, безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам в соответствии с законами РФ".

"Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", - сказал тогда президент.

14 марта Путин сообщил, что получил от Трампа просьбу пощадить украинских военных в Курской области.

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", - сказал тогда президент России. Он подчеркнул, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь.

Владимир Путин ВСУ США Украина Дональд Трамп Курская область
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