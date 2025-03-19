Песков заявил, что Путин и Трамп доверяют друг другу

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп доверяют друг другу и намерены идти по пути нормализации двусторонних отношений.

"Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений", - сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "Россия и США очень большие государства и слишком много всего было испорчено во время предыдущей администрации во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном".

"Поэтому, конечно, потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для реставрации этих отношений, но пока это твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути, имеется в виду и в Америке, и в России". - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, можно ли считать контакты Путина и Трампа признаками установления нового мирового порядка, Песков сказал: "Президент Путин всегда говорил о необходимости выстраивания отношений, основанных на взаимном уважении, взаимном доверии, взаимной выгоде. Вот то, что сейчас происходит".