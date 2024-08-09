Минцифры планирует перевести аэропорты на российский софт

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские аэропорты планируется перевести на отечественное программное обеспечение после принятия поправок в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Конечно, планируется в рамках законопроекта о КИИ. После принятия закона осенью каждое отраслевое ведомство разработает планы по установлению сроков по внедрению каждого типового решения в зависимости от уровня его готовности", - сказал Шадаев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос на площадке форума "Цифровая эволюция".

19 июля произошел масштабный сбой в работе Microsoft Windows, из-за которого были приостановлены полеты крупнейших американских авиакомпаний (в том числе American Airlines, United Airlines и Delta), турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines предупредил о "проблемах с билетами, регистрацией на рейсы и бронированием", ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании и ФРГ, сообщили о задержках авиарейсов. С техническими проблемами столкнулись и железнодорожные перевозчики в Великобритании, а также ряд западных СМИ.

Причиной сбоя систем Microsoft стало обновление от антивируса компании CrowdStrike.

В России корпоративные пользователи с аналогичными проблемами не столкнулись. Так, представитель Росавиации заявил, что воздушный транспорт России, его авиакомпании и аэропорты работали штатно, полеты выполнялись по расписанию.

Госдума 25 июля приняла в I чтении законопроект (N581689-8) о дополнительных полномочиях правительства РФ по переводу значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование российского ПО и оборудования.

Законопроект о внесении изменений в закон "О безопасности КИИ," (187-ФЗ) был внесен правительством РФ на рассмотрение Госдумы в марте текущего года. В случае его принятия правительство сможет, в частности, устанавливать требования к ПО и оборудованию, используемому на значимых объектах КИИ, а также случаи и порядок согласования использования соответствующих решений иностранного производства.

Также правительство получит право устанавливать сроки перевода объектов КИИ на преимущественное использование российского ПО и отечественной радиоэлектронной продукции. Кроме того, правительство сможет определить порядок организации мониторинга процессов перевода объектов КИИ на использование российских решений.