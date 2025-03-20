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Еще один житель саратовского Энгельса обратился в больницу после атаки БПЛА

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Врачи оценивают состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Энгельс в четверг утром женщины как удовлетворительное, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Угрозы для жизни нет", - подчеркнул Бусаргин.

Он добавил, что в больницу после атаки обратился еще один житель города, врачи оказывают ему необходимую помощь.

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По словам Бусаргина, пациентов и сотрудников пострадавшей от атаки БПЛА Энгельсской городской клинической больницы №1 перевели из помещений, в которых были выбиты окна. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения.

Бусаргин добавил, что к вечеру больница должна вернуться к работе в штатном режиме.

"Кроме того, оказался поврежден кислородный трубопровод. По оценке специалистов, ремонтные работы также удастся завершить в течение дня. На оказании медицинской помощи это не скажется", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось об утренней атаке БПЛА на Саратовскую область. Пострадали здания больницы, двух детских садов и школы в Энгельсе, травмы получила одна женщина. По оценкам Минобороны РФ, над регионом было сбито 54 беспилотника.

Минобороны РФ Роман Бусаргин Энгельс
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