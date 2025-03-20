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МВД РФ предлагает увеличить период охлаждения финансовых переводов на срок более 3 суток

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В МВД России выступили за увеличение "периода охлаждения" финансовых переводов и выдачи средств гражданам с целью противодействия преступности, сообщил заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Евгений Лукин.

"В целях противодействия неправомерному приему, выдаче или переводу денежных средств в рамках национальной платежной системы, мы предлагаем (...) дополнить приказ Центробанка признаками операции "без согласия клиента", включив в них попытки переводов любых сумм, совершаемые с электронных средств платежа в специальной базе данных средств Банка России", - сказал Лукин в четверг на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ.

Как пояснил замначальника 20-го Отдела ГУЭБиПК МВД России Сергей Аверин, таким образом "предлагается увеличить "период охлаждения", то есть заморозить на какой-то срок сумму денег".

ЭкономикаЦБ посчитал преждевременным вводить период охлаждения для снятия своих денег в банкоматахЧитать подробнее

"В настоящий момент Центробанк предлагает замораживать переводы до трех суток. Но наше мнение, что иногда этого времени может быть недостаточно", - отметил Аверин.

По его словам, ведомство находится "в диалоге с коллегами из ЦБ до вынесения окончательного мнения по этому вопросу".

Комментируя вопрос суммы, которую МВД предлагает "замораживать", Аверин заявил, что совместно с ЦБ "обсуждается сумма "заморозки" от 15 тыс. рублей".

Данные меры, по словам Лукина, необходимы, так как зачастую "попытки незаконных транзакций своевременно не пресекаются, а в правоохранительные органы информация о мошенничестве поступает от заявителя уже по факту, когда все средства несколько раз перемещены между различными счетами, смешаны с легальными деньгами и выведены из оборота".

Лукин также заявил, что МВД предлагает "проработать вопрос о запрете иностранцам заключать договоры любых банковских услуг по своим ID-картам без национальных паспортов". В пример он привел данные Росфинмониторинга, согласно которым "подлинность 80% ID-карт иностранцев, участвующих в сомнительных операциях, не подтверждена".

"Также считаем целесообразным разработку регулятором оснований и порядка отклонения подозрительных трансграничных финансовых операций, связанных с денежными переводами на платежные карты и электронные кошельки, эмитированные иностранными кредитными учреждениями, в том числе по СНГ", - подчеркнул представитель ведомства.

МВД РФ
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