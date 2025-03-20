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Число пострадавших после атаки БПЛА в Саратовской области выросло до десяти

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадали десять человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Состояние пострадавших - не выше средней степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об утренней атаке БПЛА на Саратовскую область. Власти оценили ее как самую массированную за все время. Повреждена больница Энгельса, два детских сада, школа и несколько десятков частных домов в СНТ.

Сообщалось о двух пострадавших. На территории аэродрома произошло возгорание, проведена эвакуация людей с ближайших СНТ.

Энгельс Саратовская область
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