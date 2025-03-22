Власти откроют доступ на территорию пострадавшего от атаки дронов СНТ в Энгельсе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти планируют в ближайший час открыть доступ на территорию СНТ "Малинки", пострадавшего после атаки БПЛА, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

"После проверки территории, с 13:00 (с 12:00 по Москве - ИФ) начинается постепенное открытие доступа к СНТ "Малинки", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Юрин отметил, что в здании местной администрации продолжит работать оперативный штаб. Он также попросил жителей проявлять бдительность.

Как сообщалось, утром 20 марта Саратовскую область атаковали БПЛА. Власти оценили данную атаку как самую массированную за все время. Были повреждены больница города Энгельса, два детских сада, школа и несколько десятков частных домов в СНТ.

Пострадали десять человек. На территории аэродрома произошло возгорание, проводилась эвакуация людей из ближайших СНТ. В Энгельсском районе был введен режим ЧС муниципального уровня.