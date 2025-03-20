Поиск

Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Краснодарском крае снова увеличили

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - К тушению пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края после атаки беспилотников привлечено 429 человек и 174 единицы техники, сообщает оперштаб региона.

"Горят один из резервуаров, запорная арматура и нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуаров. Общая площадь - 3,75 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. По данным на 18:00 по московскому времени среды площадь пожара достигала 4,25 тыс. кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Пожару присвоен 4 ранг сложности. В четверг площадь пожара сократилась до 3,75 тыс. кв. метров. Утром тушением занимались 406 человек и 157 единиц техники

В Минобороны РФ в среду заявили, что подвергнувшийся атаке объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорилось в сообщении ведомства.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 20 марта

ЦБ Турции повысил ставку по кредитам overnignt на 2 п.п. на внеочередном заседании

УК аэропорта Братска заявила о повышении цены авиатоплива ниже инфляции

В IT-компании "Ланит" изымают документы по контрактам по информсистеме судов Москвы

Сбербанк подал иск к кипрской "дочке" на 16,6 млрд рублей

Сбербанк подал иск к кипрской "дочке" на 16,6 млрд рублей

Россия пригласит США на международную встречу по линии Совбезов в Москве в мае

В Москве надеются на стабилизацию ситуации в Сербии через внутренний диалог

В Москве надеются на стабилизацию ситуации в Сербии через внутренний диалог

СКАН-Интерфакс представил рейтинг медиаприсутствия нейросетей

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

Сенатор Карасин и советник главы ФСБ Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп с США

Сенатор Карасин и советник главы ФСБ Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп с США
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2220 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });