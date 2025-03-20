Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Краснодарском крае снова увеличили

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - К тушению пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края после атаки беспилотников привлечено 429 человек и 174 единицы техники, сообщает оперштаб региона.

"Горят один из резервуаров, запорная арматура и нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуаров. Общая площадь - 3,75 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. По данным на 18:00 по московскому времени среды площадь пожара достигала 4,25 тыс. кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Пожару присвоен 4 ранг сложности. В четверг площадь пожара сократилась до 3,75 тыс. кв. метров. Утром тушением занимались 406 человек и 157 единиц техники

В Минобороны РФ в среду заявили, что подвергнувшийся атаке объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорилось в сообщении ведомства.