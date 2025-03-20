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Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае удалось сократить до 3,75 тыс. кв. м

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Специалистам удалось сократить площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА до 3,75 тыс. кв. метров , сообщает оперштаб региона.

"Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования. К работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Площадь возгорания изначально составляла 20 кв. м, но потом увеличилась. По данным на 18:00 среды по московскому времени площадь пожара достигала 4,25 тыс. кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Пожару присвоен 4 ранг сложности.

В Минобороны РФ в среду заявили, что подвергнувшийся атаке объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорилось в сообщении ведомства.

Краснодарский край
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