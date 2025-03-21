На Кубани у горящей нефтебазы в воздухе выявили превышение ПДК бензола

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в районе нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края, где после атаки БПЛА произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в связи с возгоранием в Кавказском районе проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки. На территории жилой застройки станицы Кавказской в одной точке выявлены превышения ПДК по показателям - бензол, диметилбензол, в городе Кропоткине в одной точке - по показателю бензол", - говорится в сообщении.

Нефтебаза в станице Кавказская загорелась 19 марта после атаки беспилотников. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. На вечер 19 марта площадь пожара составляла 4,25 тысячи кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Пожару присвоен 4 ранг сложности.

В пятницу в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв. м. Пострадали двое пожарных. В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники.

В Минобороны заявляли, что подвергнувшийся атаке объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).