На кубанской нефтебазе площадь пожара сократилась до 2 тысяч кв. м

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края пожарным удалось сократить площадь возгорания с 10 тысяч до 2 тысяч квадратных метро, сообщила пресс-служба Министерства ГО и ЧС Кубани.

"К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тысяч кв. м. Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел в пределах обвалования", - говорится в сообщении.

Пожар продолжают тушить 456 человек и 181 единица техники.

Пожар на нефтебазе начался 19 марта после атаки БПЛА. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. К вечеру того дня площадь пожара составляла 4,25 тысячи кв. м. 21 марта из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных.