Садам Кубани угрожают заморозки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Заморозки, ожидаемые в ближайшие двое суток в Краснодарском крае - крупнейшем регионе России в сфере промышленного садоводства, могут нанести вред садам, сообщило управление МЧС по Кубани.

"Ночью и утром 21-23 марта местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе - минус 1-3 градуса. В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений", - отмечается в сообщении.

Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

"Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой", - отмечает МЧС.

Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

В Краснодарском крае в сфере садоводства работают свыше 400 предприятий. Ежегодно они производят около 40% общего урожая фруктов и ягод в стране. Валовой сбор плодов и ягод в крае в 2024 году составил 550 тысяч тонн, в том числе собрано 525 тысяч тонн яблок.

Площади садов региона на начало 2025 года составляли 31 тысячу га. В 2025 году планируется заложить еще 1,2 тысячи га.